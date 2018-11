M. Akhannouch s’entretient avec le ministre finlandais de l’Agriculture et des forêts

jeudi, 8 novembre, 2018 à 13:04

Helsinki – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, jeudi à Helsinki, avec le ministre finlandais de l’Agriculture et des forêts Jari Leppä.