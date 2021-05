M. Amekraz: La classe ouvrière au premier rang des priorités du gouvernement

vendredi, 30 avril, 2021 à 23:22

Rabat – La classe ouvrière, pilier du développement économique et de la création de la richesse, est au premier rang des priorités du gouvernement, a indiqué vendredi le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

Dans une allocution à l’occasion de la fête du travail, le ministre a expliqué qu’en vue de bâtir une société cohésive et solidaire, jouissant de la stabilité et de la justice sociale, le gouvernement a prévu dans son programme d’action de nombreux chantiers visant l’amélioration de la situation socioéconomique des ouvriers, à travers, notamment, le développement de l’arsenal juridique et son adaptation aux chartes et aux normes internationales, la poursuite de l’institutionnalisation du dialogue social et l’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité dans les lieux de travail.

Malgré la propagation de la pandémie de Covid-19 et son coût économique et social, l’exécutif a maintenu la mise en œuvre des mécanismes résultant du dialogue social tripartite du 25 avril 2019, en exécutant les tranches restantes des augmentations de salaires décidées dans le secteur public, a souligné M. Amekraz, notant que la valeur globale des engagements financiers du gouvernement pour ledit accord a atteint 14,25 MMDH.

En activant l’augmentation du SMIG à hauteur de 10% en deux ans, dans les secteurs du commerce, de l’industrie, des services et de l’agriculture, le gouvernement aurait honoré tous ses engagements financiers en vertu de l’accord du 25 avril, dont l’exécution s’étale sur 3 ans.

Les rounds du dialogue social et les rencontres de consultation avec les partenaires sociaux se sont poursuivis en 2020, a ajouté le ministre, faisant savoir que trois rencontres de la commission nationale du dialogue social ont été tenues au niveau de la présidence du gouvernement, en plus d’une série de rencontres de consultation avec les partenaires sociaux au niveau du ministère du Travail, afin d’exécuter les engagement tenus en vertu de l’accord précité.

La célébration de la fête du travail intervient cette année dans une conjoncture marquée par la crise sanitaire qui continue de sévir, impliquant différentes mesures et dispositions préventives, a-t-il noté, indiquant que grâce à la vision sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc continue de faire face à la pandémie et ses impacts avec la même fermeté, depuis l’enregistrement du premier cas d’infection.

Le responsable gouvernemental a, en outre, fait remarquer que la commémoration du 1-er mai cette année coïncide avec le lancement du Chantier Royal de la généralisation de la protection sociale, qui constitue une révolution sociale inédite et un facteur essentiel de la garantie de la dignité du citoyen, du soutien au pouvoir d’achat, de la protection des catégories vulnérables et de la réalisation de la justice sociale.

La fête du travail coïncide, également, avec le lancement du chantier de l’organisation des élections des délégués des salariés, a poursuivi M. Amekraz, estimant qu’il s’agit d’une étape importante pour la consolidation de la démocratie représentative professionnelle et la consécration du travail décent.

A cette occasion, le ministre a passé en revue les efforts consentis en vue d’atténuer les répercussions de la crise sanitaire sur l’économie nationale et sur le marché du travail, rappelant que le gouvernement a soutenu de nombreuses catégories de travailleurs dans les secteurs touchés.

De mars 2020 à mars 2021, un total de 1.111.096 personnes ont bénéficié des différents dispositifs d’aide aux salariés inscrits à la CNSS, pour un montant dépassant 6,2 MMDH, alors que dans le secteur informel 5,5 millions de personnes ont été soutenues pour plus de 16 MMDH, a-t-il précisé.

Il a, par ailleurs, rappelé que le soutien mis en place par le gouvernement a été prolongé, de juillet 2020 à juin 2021, en vertu de contrats-programmes pour les secteurs affectés par la crise et les salariés de plusieurs secteurs, notamment le tourisme, l’événementiel, les industries culturelles et la restauration.

Dans le cadre de l’élargissement de la protection sociale pour les travailleurs indépendants et l’amélioration des services fournis aux assurés, le gouvernement a œuvré à l’achèvement de l’arsenal juridique relatif à l’application de la loi 98.15 relative à l’AMO et la loi 99.15 relative à la mise en place d’un Régime de retraite pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

L’exécutif poursuit les consultations avec les représentants des départements gouvernementaux concernés et avec les représentants des catégories ciblées, a indiqué M. Amekraz, précisant que 71 réunions de coordination ont été tenues dans ce sens, en plus de 23 réunions de consultation et plus de 20 réunions de communication et de sensibilisation.