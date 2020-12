M. Amkraz tient une réunion avec les cadres de son ministère dans la région de Béni Mellal-Khénifra

mercredi, 23 décembre, 2020 à 0:00

Le Royaume du Maroc a toujours joué un rôle pionnier dans le rapprochement des peuples et la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, a affirmé le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, Abdelghani Bouayad.