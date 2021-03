M. Amzazi appelle à une approche proactive pour accélérer la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17

dimanche, 7 mars, 2021 à 21:36

Guelmim – Le ministre de l’Education, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a appelé samedi à Guelmim à adopter une approche proactive basée sur la convergence avec les différents partenaires et intervenants pour accélérer le rythme de mise en oeuvre des projets de la loi-cadre cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

“Les conditions sont favorables à la réussite de ce chantier grâce à de nombreux éléments, notamment la volonté et le soutien de SM le Roi Mohammed VI, en plus des attentes des citoyens pour promouvoir l’école marocaine”, a souligné le ministre, qui s’exprimait lors d’une réunion de coordination avec les responsables et les cadres de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun.