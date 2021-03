M. Amzazi souligne la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets de la loi-cadre 51.17

Oujda – Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a souligné, samedi à Oujda, la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du portefeuille des projets de la loi-cadre 51.17 au titre de 2021.

Intervenant lors d’une réunion de coordination avec les responsables et cadres de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental et de ses directions provinciales, axée sur le suivi des chantiers lancés au niveau régional et provincial, M. Amzazi a appelé à l’activation du «projet de l’établissement» en tant que mécanisme essentiel pour atteindre les objectifs de la réforme dans les établissements scolaires.