M. Amzazi visite le Musée national de la céramique à Safi

samedi, 21 novembre, 2020 à 14:07

Safi – Le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Saaid Amzazi a effectué, vendredi, une visite au Musée national de la céramique de Safi et ce, en marge de sa visite à plusieurs établissements scolaires de cette province.

Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le Musée national de la céramique sont liés par une convention de partenariat signée depuis 2015, rappelle-t-on.

M. Amzazi, accompagné notamment, du gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, a suivi, à cette occasion, une présentation sur la cité des arts de Safi, qui représente un complexe culturel comportant une bibliothèque régionale, un théâtre et un conservatoire, en plus du musée de la céramique.

Des explications ont été fournies à M. Amzazi par le conservateur du musée national de la céramique, M. Said Chemsi, sur l’histoire de cette structure muséale, ses missions culturelles, éducatives, de loisir et d’animation touristique et de sauvegarde de la mémoire, ainsi que sur les composantes et chefs-d’œuvre du Musée en provenance des différentes régions du Maroc.

M. Amzazi a aussi visité une exposition qui célèbre le centenaire du classement du Quartier des Potiers “Patrimoine national”.

Le ministre a, par la même occasion, fait part de sa joie de visiter cette structure muséale réunissant des chefs-d’œuvre nationaux de la céramique.

Depuis 1990, le Musée national de la céramique était installé à la Kasbah de Dar Sultan, un monument historique fondé par les Almohades au 12ème siècle. Suite à son état de dégradation qui menaçait la collection, la Fondation Nationale des Musées (FNM) a décidé, en 2014, de déplacer ce musée à la Cité des Arts, à quelques encablures seulement de Dar Sultan.

Ce nouveau bâtiment a permis de réaliser une nouvelle scénographie qui respecte les normes internationales en matière d’exposition et de conservation.

Le Musée National de la Céramique regroupe une importante collection d’objets en poterie et céramique du Maroc. Ces objets de nature archéologique et ethnographique proviennent en grande partie des musées nationaux de la FNM : Musée archéologique de Tétouan, Musée de la Kasbah à Tanger, Musée d’Histoire et Civilisations, Musée des Oudayas à Rabat, Dar Jamaï de Meknès, Dar Si Said de Marrakech et Al Batha de Fès.

La collection a été également enrichie par des acquisitions locales sous forme de donations qui proviennent notamment de la Municipalité de Safi, quelque céramistes de la Cité de l’Océan et d’un collectionneur français installé à Safi.