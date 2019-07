M. Aujjar: l’indépendance de la Justice, “une pratique quotidienne consacrée par le respect de la Loi”

vendredi, 5 juillet, 2019 à 15:58

Casablanca– L’indépendance du pouvoir judiciaire et du reste des professions y afférentes est “une pratique quotidienne consacrée par le respect de la Loi et le rejet de toute déviation sous quelconque influence, matérielle ou morale soit-elle, ou pour quelconque intérêt personnel”, a assuré, vendredi à Casablanca, le ministre de la Justice Mohamed Aujjar.

Intervenant en ouverture du séminaire sur “l’indépendance de la profession d’avocat à la lumière de l’indépendance du pouvoir judiciaire et des réformes législatives”, a assuré que cette indépendance “n’est pas un privilège mais une responsabilité”, d’où l’impératif d’une bonne connaissance de la finalité de son exercice, du champ et des limites de son application, qui sont respectivement l’intérêt du citoyen, le service de la Justice et le respect des dispositions juridiques.

“En reconnaissant le droit de tout dépositaire de quelconque profession à jouir de l’indépendance contre toute interférence, qu’il soit magistrat, avocat, greffier, notaire, adoul, expert ou huissier, nous pouvons, de la sorte, passer du stade de l’acceptation à celui de l’efficience. Et c’est aussi de cette manière que nous pouvons rendre effectif le principe constitutionnel de l’indépendance de la Justice et d’élever au rang de droit l’indépendance des professions judiciaires”, a-t-il fait remarquer.

Le Maroc a franchi “d’importantes étapes sur la voie de la réforme, guidé en cela par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui en a jeté les fondations, balisé le chemin, délimité les contours, garanti le succès et fait du citoyen la finalité”, a souligné le ministre, notant que c’est ce référentiel qui constitue la gage de réussite de ce chantier à tous les niveaux”.

Évoquant les projets en rapport avec la profession d’avocat, il a rassuré sur l’existence “d’une volonté sincère” de s’attaquer à ce chantier pour la développer et la promouvoir, à la lumière d’une approche participative pour parvenir à une vision globale et idéale de cette réforme, en liaison avec l’orientation stratégie du département en matière de modernisation de l’administration judiciaire à l’horizon de l’émergence du tribunal digital.

Le ministère reste ouvert sur toutes les propositions et visions émanant des barreaux au sujet du projet du Code de procédure civile, tant qu’elles aspirent à renforcer le rôle de l’avocat dans la défense des droits des citoyens, à consacrer la primauté de la Loi et à accompagner les grands chantiers stratégiques, essentiellement la modernisation et la digitalisation.

Tenu à l’initiative l’Ordre des avocats de Casablanca, en collaboration avec l’Union internationale des avocats (UIA) et l’Association des barreaux du Maroc, le séminaire se focalise sur la détermination exacte de la notion d’indépendance des “robes noires” dans ses dimensions conceptuelle et fonctionnelle, ses principes généraux et l’immunité dont devrait jouir l’avocat par la force de la Loi.