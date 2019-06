M. Aujjar participe à Budapest au congrès international sur la coopération judiciaire entre l’UE et les pays voisins

jeudi, 20 juin, 2019 à 23:32

Budapest- Le ministre de la Justice, M. Mohamed Aujjar, a participé jeudi à Budapest, aux travaux du congrès international sur la coopération judiciaire entre l’Union européenne et les pays voisins.

Le congrès auquel ont pris part les ministres de la justice de plusieurs pays, européens et non européens, a examiné un éventail de sujets portant sur la coopération judiciaire internationale et les moyens de la renforcer dans tous les domaines.