M. Baraka s’informe de l’état d’avancement des travaux de mise à niveau du Port d’Essaouira et lance plusieurs projets routiers

mercredi, 24 juillet, 2024 à 8:09

Essaouira – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a effectué mardi, une visite de terrain au port d’Essaouira Mogador, au cours de laquelle il a pris connaissance de l’état d’avancement des projets réalisés dans le cadre de la mise à niveau et réaménagement de cette infrastructure portuaire historique.

Lors de cette visite, des explications détaillées ont été fournies à M. Baraka sur les projets de la mise à niveau et l’extension du Port Essaouira Mogador, dont les travaux se sont étalés sur 8 ans, la construction du chantier naval sur une superficie de 1,5 hectares, équipé d’une grue portuaire d’une capacité de 280 tonnes, la construction d’une halle aux poissons de nouvelle génération, ainsi que le réaménagement du port et la mise à disposition de 393 dépôts de matériel de pêche artisanal au profit des professionnels.

Cette restructuration et cette réorganisation ont contribué de manière significative à accroître durant les dernières années, le trafic de la pêche maritime dans le port, les quantités débarquées et la valeur des produits de la pêche côtière et artisanale.

L’opération d’extension et de valorisation de ce port a également accru le trafic des bateaux de plaisance, en plus de l’augmentation des opérations liées à la réparation et maintenance de la flotte de pêche côtière.

Dans une déclaration à la MAP, M. Baraka a indiqué que le port d’Essaouira a connu un développement important alors que l’opération de son extension est une réussite à tous les niveaux.

Dans ce cadre, il a expliqué que l’opération d’extension a eu un impact important sur de nombreuses activités au sein du port, notamment en ce qui concerne la halle aux poissons et le Comptoir d’Agréage du Poisson Industriel, qui fonctionnent désormais selon les normes les plus modernes.

Et de souligner que le champ a également été ouvert à la réparation et la maintenance navale, qualifiant ce projet de “saut qualificatif”, notamment pour les pêcheurs qui travaillent dans ce port historique.

Concernant les effets positifs les plus importants de cette extension du port de la Cité des alizés, M. Baraka a indiqué que les efforts ont également ciblé la Skala, qui figure parmi les monuments les plus importants de la ville d’Essaouira, indiquant que ces efforts rentrent dans le cadre de la politique du ministère visant à préserver et valoriser ce monument historique.

Au niveau de la commune d’Ounagha (province d’Essaouira), M. Baraka a procédé au lancement des travaux de mise à niveau de la Route nationale N1 (RN1), reliant la Province d’Essaouira et la Province de Safi, sur une longueur de 162 km.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts visant la mise à niveau du réseau routier de la province, la réhabilitation des routes endommagées par les inondations, l’amélioration des indicateurs de sécurité routière, ainsi que l’amélioration de l’attractivité économique et touristique de cette partie du territoire national.

Dans ce contexte, M. Baraka a indiqué que ce projet rentre dans le cadre d’une série de projets routiers programmés, qui auront un impact très important sur la province et sont de nature à renforcer son attractivité touristique et économique.

Ce projet, dont le coût global s’élève à 408 millions de dirhams (MDH), revêt une dimension sociale importante, étant donné que cette route, en plus d’autres projets routiers, bénéficiera à plus de 12 communes territoriales.

Par la même occasion, M. Baraka a procédé au lancement du projet de réalisation de systèmes d’eau intégrés au profit des populations rurales dans plus de 12 communes territoriales de la province d’Essaouira pour un coût global de 6,9 MDH, ainsi qu’un projet de réalisation de forages de reconnaissance et leur transformation en forages d’exploitation pour l’approvisionnement en eau potable des écoles rurales, des mosquées et des écoles de l’enseignement originel, pour un coût global de 2,45 MDH.

Dans ce cadre, M.Baraka a souligné que ces travaux importants, qui consistent en la réalisation de forages de reconnaissance et leur transformation en forages d’exploitation au niveau de douars et communes rurales, permettront l’approvisionnement en eau de nombreuses mosquées et médersas, indiquant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la dimension sociale, qui constitue une partie intégrante de l’action du ministère.