M. Benmoussa souligne la volonté du gouvernement de redonner ses lettres de noblesse au métier d’enseignant

jeudi, 10 février, 2022 à 19:57

Rabat – Les trois projets de décrets relatifs au secteur de l’éducation nationale et de la formation approuvés jeudi par le Conseil de gouvernement s’inscrivent dans le sillage de la réforme du système éducatif et visent à redonner ses lettres de noblesse au corps enseignant et à la profession, a souligné le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.