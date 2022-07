M. Bensaid s’entretient avec le ministre israélien de la coopération régionale

Rabat – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre israélien de la coopération régionale Issawi Frej, en visite de travail au Maroc.

Dans un communiqué, le ministère indique que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une dynamique de relations entre le Maroc et Israël depuis la signature en 2020 de l’accord tripartite, Maroc-Israël-USA. Cette dynamique tire sa force de l’attachement solide de la communauté juive d’origine marocaine au Royaume et des liens indéfectibles entre cette communauté, y compris celle présente en Israël, et la personne de Sa Majesté le Roi.

Les deux parties ont discuté des questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment les domaines de la jeunesse et de la culture, où un aperçu des programmes d’action du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a été présenté, précise-t-on.

A cet égard, poursuit la même source, il a été souligné la nécessité de former des équipes conjointes entre les deux ministères pour élaborer un programme conjoint d’organisation de sessions d’été dédiées aux jeunes marocains et israéliens pour découvrir les cultures des deux parties.

M. Bensaid a mis l’accent, dans la foulée, sur la nécessité d’accorder une attention à la programmation et aux jeux vidéo, en raison de leur importance primordiale, d’autant plus que le Maroc dispose d’un potentiel humain important dans ce domaine.