M. Boulif et le ministre régional du transport des Iles Canaries examinent à Marrakech la possibilité de l’ouverture de liaisons maritimes directes entre le Maroc et cet archipel de l’océan Atlantique

jeudi, 10 mai, 2018 à 10:12

Marrakech – Le Secrétaire d’Etat chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif et le vice-président du gouvernement des Iles Canaries et ministre régional du Transport, Pablo Rodriguez-Valido ont eu mercredi, à Marrakech, des entretiens axés sur l’examen de la possibilité de l’ouverture de liaisons maritimes directes entre le Maroc et cet archipel de l’océan Atlantique.