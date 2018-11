M. Bourita, porteur d’un message de SM le Roi Mohammed VI, reçu à Nouakchott par le Président mauritanien

vendredi, 2 novembre, 2018 à 14:49

Nouakchott – Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, porteur d’un message de SM le Roi Mohammed VI, a été reçu en audience, vendredi à Nouakchott, par le Président mauritanien, M. Mohamed Ould Abdel Aziz.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette audience, M. Bourita a indiqué avoir eu “l’honneur d’être reçu par Son Excellence le Président de la République, en tant qu’émissaire de de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, porteur d’un message du Souverain à Son Excellence le Président relatif aux relations bilatérales et à la situation régionale”.

M. Bourita, qui effectue une visite d’une journée en Mauritanie, a ajouté qu’au niveau bilatéral “il existe une volonté commune de créer une forte dynamique dans les relations maroco-mauritaniennes à tous les plans”.

Il fait état dans ce sens de la volonté commune affichée par les dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président de la République, en vue d’impulser ces relations et les hisser au niveau escompté , eu égard aux liens forts existant entre les deux pays et les deux peuples frères.

Il a relevé à cet égard que “des changements importants auront lieu à l’avenir dans le cadre de cette dynamique voulue par Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président de la République”.

M. Bourita a fait savoir que, lors de cette audience, “le Président mauritanien a présenté la situation dans la région, partant de son expérience et du rôle pionnier que joue la Mauritanie dans la région”.