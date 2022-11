M. Bourita reçoit le ministre d’Etat nigérien, porteur d’un message du président Mohamed Bazoum à SM le Roi

vendredi, 4 novembre, 2022 à 18:46

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, le ministre d’Etat, ministre de l’Énergie et des Énergies Renouvelables du Niger, Ibrahim Yacoubou, porteur d’un message du Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à SM le Roi Mohammed VI.

“Je suis porteur d’un message du président de la République du Niger à la Très Haute attention de SM le Roi Mohamed VI, que Dieu L’assiste”, a affirmé M. Yacoubou dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita.

M. Yacoubou s’est félicité, à cette occasion, des relations excellentes et historiques unissant les deux pays et qui “se sont diversifiées progressivement dans plusieurs domaines”, réitérant “la volonté du président de la République du Niger de tout mettre en œuvre pour que ces relations s’approfondissent et se consolident”.