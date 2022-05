M. Bourita reçoit de nouveaux ambassadeurs venus présenter les copies figurées de leurs lettres de créance

mardi, 31 mai, 2022 à 19:23

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu de nouveaux ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de leurs pays au Maroc.

Le ministre a ainsi reçu mardi S.E.M. Victor Hugo Ramon Paniagua Fretes, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Paraguay auprès de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que S.E.M. Salaad Ali Ibrahim, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale de Somalie auprès de SM le Roi Mohammed VI.

M. Bourita a également reçu récemment S.E.M. Esayas Gotta Seifu, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie auprès de SM le Roi Mohammed VI et S.E.M. Robert Dölger, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne auprès de SM le Roi Mohammed VI.

Par ailleurs, le ministre a reçu Mme Haoua Acyl qui lui a présenté sa lettre de nomination en tant que Représentante de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Afrique du Nord.