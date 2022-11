M. Bourita réitère le soutien du Maroc à la stabilité et à la souveraineté du Liban

mercredi, 23 novembre, 2022 à 12:56

Fès – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a réitéré, mercredi à Fès, le soutien du Maroc à la stabilité et à la souveraineté du Liban.

Dans un communiqué conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib, en marge du 9-ème forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU, M. Bourita a souligné les efforts du gouvernement libanais pour rester à l’écart de tous les conflits politiques et militaires dans la région.

M. Bourita a également félicité le ministre libanais pour la réussite des dernières élections législatives dans son pays, faisant part de l’aspiration du Royaume à un consensus de l’ensemble des composantes libanaises, dans les plus brefs délais, pour parachever le processus constitutionnel par l’élection d’un président de la république et aller ainsi de l’avant dans les réformes engagées par le gouvernement pour instaurer un système économique et social bénéfique pour le peuple libanais frère.

Le ministre a en outre relevé que le Maroc aspire à redynamiser les relations bilatérales et à tenir dans les plus brefs délais la 2ème session de la Haute commission mixte et à moderniser le cadre juridique en vue de répondre aux mutations mondiales accélérées.

Il a, par ailleurs, souligné que le Maroc accueille avec satisfaction l’accord délimitant la frontière maritime sud avec médiation américaine et sous les auspices de l’ONU, et souhaite que cet accord contribue à permettre au Liban de bénéficier de ses ressources afin de promouvoir son économie et réaliser la stabilité et la prospérité.