M. Bourita salue le caractère exceptionnel et singulier des relations liant le Maroc et la Guinée Conakry

mardi, 23 juillet, 2019 à 18:25

Rabat- Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a salué, mardi à Rabat, le caractère exceptionnel et singulier des relations exemplaires unissant le Maroc et la Guinée Conakry.

“Ces relations ont connu un développement considérable, notamment, après les deux visites Royales. A cet effet, des projets concrets ont été lancés et qui se trouvent aujourd’hui à des étapes avancées de réalisation”, s’est félicité M. Bourita lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré, qui effectue sa première visite au Maroc depuis sa nomination

Il a souligné que les deux visites Royales ont permis de donner une forte impulsion aux relations bilatérales et de favoriser la signature d’une trentaine d’accords.

La visite a été également l’occasion de passer en revue les accords conclus entre les deux pays, a-t-il noté, rappelant que le ministre délégué chargé de la Coopération africaine a effectué récemment une visite à Conakry et a tenu des réunions conformément aux Hautes instructions Royales pour assurer le suivi de la mise en œuvre desdits accords.

M. Bourita a, ainsi, salué la Guinée pour ses position constantes et claires sur la question du Sahara marocain et sa mobilisation permanente aux côtés du Maroc dans les instances régionales et internationales, se félicitant de l’évolution de la coopération et de la coordination étroite entre les deux parties.

Selon M. Bourita, les entretiens ont porté aussi sur le renforcement de la coordination entre les deux ministères des affaires étrangères, notamment au niveau de la formation des diplomates et de la consultation politique pour que cette relation, dans sa dimension diplomatique, soit au niveau des ambitions des deux Chefs d’État.

“Depuis la visite Royale, la coopération bilatérale est devenue dense et multidimensionnelle. Elle touche la formation professionnelle et académique, les projets d’aménagement de la ville de Conakry et la formation des imams”, a-t-il relevé, mettant en avant la quatrième promotion des imams guinéens formés au niveau de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates.

“Il y a autant de dimensions qui reflètent la richesse de cette relation et la sollicitude particulière dont sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure cette relation historique entre le Maroc et la Guinée”, s’est-il réjoui, ajoutant que le Maroc est engagé à assurer la bonne mise en œuvre de cette vision et le progrès de réalisation des accords.

Le Maroc et la Guinée Conakry sont des partenaires très proches qui doivent coordonner leurs positions sur toutes les questions continentales, régionales ou internationales, a-t-il conclu.