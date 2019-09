M. Bourita salue à New York les progrès de mise en œuvre du plan de paix en République Centrafricaine

vendredi, 27 septembre, 2019 à 23:13

Nations-Unies (New York)- Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA) en République centrafricaine.

Dans une allocution à l’occasion de la réunion ministérielle de Haut Niveau sur la République centrafricaine, M. Bourita, au nom des membres de la Configuration République Centrafricaine de la Commission de la Consolidation de la Paix (CCP), que le Maroc préside depuis 2014, s’est félicité, en particulier, des progrès enregistrés sur le plan judiciaire, avec l’ouverture des enquêtes de la Cour Pénale Spéciale et les réformes en cours du système judiciaire à travers le pays.

Le ministre a saisi l’occasion de cette réunion tenue, jeudi en marge de la 74ème Assemblée générale des Nations-Unies, pour rendre hommage aux garants de l’Accord, respectivement l’Union Africaine et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, ainsi qu’aux Nations Unies pour “leur soutien politique, financier, technique et logistique indispensables”, tout en notant néanmoins que “la situation humanitaire continue d’être alarmante”.

“Nous condamnons fermement les violations de l’Accord de paix et encourageons à la poursuite des mesures prises pour sa mise en œuvre pleine et entière”, a souligné M. Bourita, affirmant que la Configuration République Centrafricaine “continue de suivre de près l’ensemble des développements liés à la consolidation et à la pérennisation de la paix dans le pays”.

“Conformément à son mandat, et à la pratique établie l’année dernière, la Configuration République Centrafricaine a l’intention de soumettre ses observations au Conseil de sécurité, en amont des négociations sur le renouvellement du mandat de la MINUSCA, en mettant l’accent sur les préparatifs du prochain processus électoral et sur la mise en œuvre du RCPCA”, a-t-il fait savoir.

A cet égard, le ministre a relevé que bien que le 1er tour des élections présidentielles ne soit prévu que pour décembre 2020, le temps presse pour la mobilisation des ressources nécessaires en vue d’entamer les actions préliminaires indispensables au bon déroulement de ce processus, telle que la cartographie électorale.

Par ailleurs, a fait remarquer M. Bourita, la cohérence entre les efforts de l’ONU et de ses partenaires sur le terrain est désormais plus que nécessaire pour la pérennisation de la paix.

“Dans cette optique et, mettant à profit la double qualité du Maroc en tant que Président du segment humanitaire de l’ECOSOC et Président de la Configuration, nous avons organisé, pour la première fois, une réunion de la Configuration durant le segment humanitaire de Haut niveau de l’ECOSOC à Genève, le 25 juin 2019, avec pour objectif d’identifier les voies et moyens pour assurer une complémentarité et une cohérence optimales entre les différents partenaires, afin d’acheminer le pays vers des solutions durables et effectives”, a rappelé le ministre.

Evoquant les relations bilatérales, M. Bourita a relevé que le Maroc entretient des relations historiques et fraternelles avec la République Centrafricaine, “liens qui continuent de se renforcer au fil des années, grâce notamment à un partenariat multiforme”.

“Cet appui ne s’est pas démenti avec la crise, bien au contraire”, a-t-il dit, notant que conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et en droite ligne avec la politique de solidarité agissante prônée par le Souverain, le Maroc a été le premier pays à envoyer des troupes sous la bannière onusienne et ce, avant même la création de la MINUSCA.

“Aujourd’hui, près de 750 hommes et femmes sont déployés au sein de la mission onusienne, et jouissent de la confiance et de la gratitude des autorités et des populations centrafricaines”, a-t-il précisé.

“Le Maroc, qui s’engage à maintenir son appui réel et sincère aux autorités et à la population centrafricaine, œuvrant de concert avec les autres partenaires de ce pays, exprime le vœu ardent de voir la République Centrafricaine sortir de cette crise et emprunter le chemin de la stabilité et de la prospérité”, a conclu le ministre.