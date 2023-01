M. Bourita s’entretient avec une délégation estonienne du groupe d’amitié parlementaire maroco-estonien

mardi, 31 janvier, 2023 à 16:37

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita s’est entretenu, mardi à Rabat, avec une délégation estonienne du groupe d’amitié parlementaire maroco-estonien, actuellement en visite de travail dans le Royaume.

Ces entretiens ont principalement porté sur des questions se rapportant à la politique étrangère du Maroc et de l’Estonie, a indiqué à la MAP le président du groupe d’amitié parlementaire maroco-estonien, Raivo Tamm.

Il exprimé, par ailleurs, sa joie d’avoir eu l’occasion de visiter les provinces du Sud, notamment la ville de Dakhla, “après une longue attente”.

M. Tamm a tenu une série de réunions à Rabat, axées notamment sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays.

Lors d’une rencontre lundi avec le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, il a affirmé que la création du groupe parlementaire maroco-estonien est motivée par le désir de renforcer la coopération parlementaire bilatérale, relevant que le Maroc est un pays voisin de l’Union européenne et que les défis transfrontaliers posés exigent le resserrement de la coopération entre les deux parties pour pouvoir y faire face ensemble.

Le président du groupe d’amitié parlementaire maroco-estonien s’est également félicité, lors d’entretiens mardi avec la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, des liens historiques et culturels unissant les deux pays, réitérant la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération avec le Royaume du Maroc.