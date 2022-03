M. Bourita s’entretient avec son homologue béninois

mercredi, 30 mars, 2022 à 15:49

La Fondation Nationale des Musées (FNM) et l’International Council of Museums (ICOM Israël) ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente en vue de renforcer les liens professionnels et culturels entre les deux institutions et de soutenir l’échange du savoir-faire dans le domaine de la muséologie et du patrimoine culturel.