M. Bourita s’entretient avec son homologue kazakh

vendredi, 30 avril, 2021 à 12:55

A plus d’une vingtaine de kilomètres de la ville de Chichaoua, plus précisément au coeur de la commune de Sidi El Mokhtar, se dresse en témoin de longs siècles de l’histoire, l’emblématique Medersa de la Zaouia de Sidi El Mokhtar pour l’enseignement originel, qui se veut “un minaret lumineux” du soufisme, de recueillement et de ressourcement spirituel.