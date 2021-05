M. Bourita s’entretient avec son homologue malgache

mardi, 18 mai, 2021 à 17:59

Rabat- Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita s’est entretenu, mardi par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, M. Djacoba Oliva Tehindrazanarivelo.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre des relations historiques d’amitié et de fraternité qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Madagascar, et conformément à la volonté des deux pays de renforcer davantage leurs liens de coopération, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette entrevue, les deux ministres se sont réjouis de l’excellence des liens d’amitié et de solidarité existant entre les deux pays, exaltant la qualité des sentiments d’estime et de respect qui caractérisent les rapports entre les deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Andry Rajoelina.

Dans ce sens, M. Bourita a salué la décision prise par la République de Madagascar d’ouvrir une ambassade de ce pays frère à Rabat, ajoute la même source.

Rappelant la visite, en novembre 2016, à Antananarivo de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui avait été couronnée par la signature de 22 accords de coopération dans plusieurs domaines, les deux ministres ont affirmé leur volonté d’intensifier et de diversifier leur coopération dans tous les secteurs porteurs tels que l’agriculture, la pêche, la santé et le tourisme.

Les deux parties ont également convenu de tenir la 2ème session de la Commission Mixte de Coopération maroco-malgache à Antananarivo, après l’amélioration de la situation sanitaire mondiale, tout en exprimant leur satisfaction quant aux importantes décisions prises lors de la 1ère Commission Mixte Maroc-Madagascar tenue à Marrakech en mars 2019, souligne le communiqué.

S’agissant du cadre multilatéral, les deux ministres ont souligné l’importance de la concertation sur les questions d’intérêt commun. A cet égard, le ministre malgache s’est engagé à étudier avec bienveillance la candidature marocaine au poste de Commissaire à l’Éducation, la Science, la Technologie et l’Innovation à la Commission de l’Union Africaine, conclut le communiqué.