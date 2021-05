M. Bourita s’entretient avec son homologue mauritanien

lundi, 24 mai, 2021 à 18:34

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita s’est entretenu, lundi à Rabat, avec son homologue mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et en droite ligne de la volonté des deux pays de poursuivre la consolidation des liens de coopération.

Lors d’un point de presse conjoint, M. Bourita a qualifié de “très importante” la visite du ministre mauritanien qui est porteur d’un message du chef de l’Etat, Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani à son frère SM le Roi Mohammed VI, ayant trait aux relations bilatérales et à la coordination concernant des questions régionales.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du développement positif que connaissent les relations maroco-mauritaniennes depuis l’arrivée au pouvoir du président Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani, a-t-il ajouté.

Les contacts sont réguliers entre SM le Roi et le président mauritanien au sujet des relations bilatérales et des questions régionales, a-t-il fait savoir, soulignant l’ambition commune des deux chefs d’Etat de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Il a, dans ce sens, rappelé que ces relations se caractérisent par leurs aspects historiques et humains de même qu’il s’agit d’une relation de voisinage entre deux pays frères.

M. Bourita a, en outre, affirmé que l’entretien avec son homologue mauritanien a porté sur les prochaines étapes pour traduire dans les faits l’ambition des deux chefs d’Etat de développer ces relations, à travers la tenue de la Haute commission mixte et du comité de suivi au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Le ministre a mis en exergue les excellentes relations bilatérales sur le plan politique, notant que les aspects économiques et sectoriels ont besoin d’une impulsion pour donner corps à la vision de SM le Roi et du président mauritanien qui aspirent à des relations de voisinage fortes, ayant pour socle les liens humains et historiques et les rapports stratégiques entre les deux Etats frères.

Lors des prochaines phases au niveau de la commission mixte et du comité de suivi, l’accent sera mis sur le renforcement de cette coopération sectorielle et la mobilisation des acteurs économiques dans le cadre d’une vision bilatérale et trilatérale, a-t-il poursuivi.

M. Bourita a, d’autre part, affirmé avoir transmis à son homologue mauritanien les salutations de SM le Roi au président mauritanien et l’estime du Souverain pour les efforts consentis par le chef de l’Etat depuis son arrivée au pouvoir en vue de réaliser le développement socio-économique et la stabilité politique dans le pays, ainsi que pour les actions menées par le président et la république de Mauritanie sur le plan régional notamment dans la région sahélo-saharienne et sur les plans continental et arabe.

Cette visite, a-t-il ajouté, se veut une occasion pour réaffirmer la solidité de ces relations bilatérales sous la conduite de SM le Roi et du président mauritanien et démentir ceux qui veulent nuire à ces liens forts et solides, qui connaissent actuellement un développement positif.