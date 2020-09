M. Bourita s’entretient avec son homologue ukrainien

jeudi, 17 septembre, 2020 à 18:45

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu jeudi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, M. Dmytro Kuleba, à l’initiative de la partie ukrainienne.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont salué l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui lient les deux pays et ont convenu de la tenue, prochainement, d’une nouvelle édition des consultations politiques et de l’organisation de la 2ème session de la Commission intergouvernementale mixte sur la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et culturelle.

Les deux ministres ont convenu également de structurer l’échange universitaire, à travers l’établissement de mécanismes appropriés de dialogue et de coopération dans ce domaine.