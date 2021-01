M. Bourita s’entretient avec son homologue yéménite

lundi, 18 janvier, 2021 à 15:50

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République du Yémen, M. Ahmed Awad bin Mubarak.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Bourita a réitéré ses félicitations à son homologue yéménite à l’occasion de sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères et des expatriés, tout en lui exprimant l’appréciation et le soutien du Royaume du Maroc au nouveau gouvernement yéménite.

M. Bourita a formulé le souhait que ce gouvernement puisse s’acquitter de ses missions dans les meilleures conditions, afin de servir les intérêts du peuple yéménite frère et soulager ses souffrances, rapporte le communiqué.

Au cours de ces entretiens, le ministre a affirmé son soutien aux efforts internationaux visant à préserver l’unité du Yémen, sa stabilité et sa souveraineté nationale.

Le ministre yéménite a réitéré, à cette occasion, la position de son pays en faveur de la marocanité du Sahara et de l’initiative d’autonomie, comme seule base pour résoudre ce conflit régional, a ajouté la même.

Les entretiens ont également porté sur le développement des relations bilatérales et les questions régionales et arabes, d’après le communiqué.