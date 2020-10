M. Bourita s’entretient avec le Ministre d’Etat et Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, M. Wang YI

jeudi, 22 octobre, 2020 à 18:18

La loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives et la création d’un portail national vise à définir de nouvelles règles régissant la relation entre l’administration et l’usager et à renforcer l’action des services publics à travers de nouvelles procédures, a affirmé jeudi à Rabat M. Noureddine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur.