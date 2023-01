M. Bourita s’entretient avec le président de la Chambre des représentants du Yémen

lundi, 16 janvier, 2023 à 18:03

Le renforcement des relations d’amitié et du dialogue politique russo-marocains ont été au menu d’un entretien, lundi à Moscou, entre le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhaïl Bogdanov, et l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara.