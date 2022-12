M. Bourita s’entretient avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne

lundi, 19 décembre, 2022 à 19:56

Plus de 1055 opérations de contrôle et de surveillance ont été menées dans plusieurs secteurs industriels pour lutter contre la pollution de l’environnement en 2022, a assuré, lundi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali.