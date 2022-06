M. Bourita s’entretient avec la vice-présidente de la Chambre des députés du Chili

lundi, 20 juin, 2022 à 21:01

La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, accompagnée de la directrice générale de l’Agence Millennium Challenge Account–Morocco (MCA-Morocco), Malika Laasri, a donné, lundi à Tanger, le coup d’envoi des travaux de réhabilitation et d’extension de l’Institut de technologie hôtelière et touristique (ITHT).