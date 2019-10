M. Bourita: Suite à la visite du Pape François au Maroc, le Royaume est à l’honneur lors de la cérémonie de l’élévation de 13 nouveaux Cardinaux

samedi, 5 octobre, 2019 à 18:07

Cité du Vatican – Sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, une délégation marocaine de haut niveau a pris part, samedi au Vatican, au Consistoire tenu pour marquer l’élévation par le Pape François de 13 nouveaux Cardinaux, dont M. Christobal Lopez Romero, qui officiait jusque là comme Archevêque de Rabat.

La délégation marocaine était composée du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, du ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq et de l’ambassadeur de SM le Roi auprès du Vatican, Mme Rajae Naji.

Au cours d’une audience accordée à la délégation marocaine à cette occasion, un message écrit adressé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine a été remis au Pape François.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette audience, M. Bourita a précisé que “le message royal a réitéré la satisfaction de Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, Que Dieu L’assiste, de la visite du Pape François au Maroc les 30 et 31 mars 2019, une visite historique par sa symbolique, son déroulé et ses résultats”.

Il a affirmé que “la décision du Pape François d’élever l’Archevêque de Rabat à la haute dignité de Cardinal, intervient dans la suite de la visite historique du Souverain pontife dans le Royaume et inscrit dans la durée la convergence des deux Souverains sur les idéaux de la foi agissante, du vivre-ensemble, de la compassion, de la co-connaissance et du service des plus démunis”.

Le Maroc, a souligné M. Bourita, “est ainsi mis à l’honneur dans ces cérémonies, à travers l’élévation de l’Archevêque de Rabat, M. Cristobal Lopez Romero, qui, pendant plus de dix années passées au Maroc, s’est imprégné d’une connaissance intime de notre pays et de sa culture ouverte et humaniste, et a été témoin de son islam modéré et tolérant”.

“Le Cardinal saura, assurément, au sein du collège des Cardinaux, être porteur non seulement d’un message de foi, mais aussi d’un message d’ouverture et de co-connaissance”, a ajouté le ministre.