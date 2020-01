M. Boutayeb: Plus de 220.000 élèves sensibilisés aux dangers des drogues

mardi, 28 janvier, 2020 à 19:49

Rabat – Quelque 221.000 élèves appartenant à 2.278 établissements scolaires ont été sensibilisés aux dangers de l’addiction à la drogue, lors de l’année scolaire en cours, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb.

En réponse à une question orale relative au “trafic de drogue parmi les élèves”, présentée par le groupe Justice et Développement à la Chambre des conseillers, M. Boutayeb a affirmé que depuis le début de l’année scolaire 2019-2020, plusieurs campagnes ont été lancées pour sensibiliser les élèves des établissements scolaires publics sur les dangers des stupéfiants, en particuliers les substances chimiques.

M. Boutayeb a également affirmé que les comités provinciaux de sûreté tiennent des réunions hebdomadaires, au début de chaque nouvelle année scolaire, consacrées à la sécurisation du périmètre des établissements scolaires, dans le but de protéger les élèves contre la consommation de drogues et contre tout comportement délinquant.

Du 5 septembre jusqu’au mois de décembre dernier, les efforts des services de Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale ont abouti à 1.000 affaires liées à la consommation et au trafic de drogue, dans le cadre desquels 1.030 suspects ont été traduits en justice, dont 969 consommateurs, en plus de la saisie de 4 kilogrammes de Shira, 7 grammes de cocaïne, 4 grammes d’héroïne et 498 comprimés psychotropes, a indiqué M. Boutayeb.

L’approche sécuritaire à elle seule ne suffit pas pour venir à bout de ce problème, a conclu le ministre délégué, soulignant la nécessité d’intégrer tous les acteurs concernés, dont la famille.