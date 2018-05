M. Daoudi souligne à New York l’engagement effectif du Maroc dans les initiatives internationales pour le développement durable

mercredi, 23 mai, 2018 à 20:21

New York (Nations-Unies) – Le ministre délégué chargé des Affaires générale et de la Gouvernance, Lahcen Daoudi, a souligné au siège de l’ONU à New York, l’engagement dynamique et effectif du Maroc dans les différentes initiatives internationales liées à la question du développement durable, à travers l’adoption de plusieurs programmes ayant permis au Royaume de consolider ses acquis dans ce domaine.