M. El Otmani salue le rôle de l’ALECSO dans la promotion de l’éducation et de la culture au monde arabe

mercredi, 3 juillet, 2019 à 17:29

Rabat- Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a salué, mercredi à Rabat, le rôle de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) dans la promotion de l’éducation et de la culture au monde arabe et l’accompagnement des avancées scientifiques.

Lors de ses entretiens avec le Directeur général d’ALECSO, Mohamed Ould Amar, M. El Otmani a réaffirmé la volonté du Maroc d’appuyer les efforts de l’ALECSO, notamment en ce qui concerne le développement de ses méthodes d’action, la mise en place de programmes de traduction et la numérisation de sa base de données, souligne un communiqué du département du Chef du gouvernement.

A cette occasion, les deux parties ont mis en avant le niveau de la coopération entre le Maroc et l’ALECSO et les initiatives et les programmes de l’Organisation en matière d’éducation, outre les avancées scientifiques dans le cadre sa stratégie 2017-2022.

Ils ont, également, souligné l’importance de consacrer et de promouvoir la culture des valeurs, en tant que levier du progrès, notamment le respect de la loi, de l’autre et le vivre ensemble.

M. Ould Amar est en visite au Royaume pour la première fois depuis sa nomination à la tête de l’ALECSO.