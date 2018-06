M. El Othmani reçoit une délégation du Syndicat national des commerçants et professionnels

samedi, 9 juin, 2018 à 12:18

Lancé en 2004 en faveur d’une gouvernance créative de la ville et d’un développement urbain durable, le Réseau des villes créatives s’articule autour de sept domaines, à savoir l’artisanat et arts populaires, les arts numériques, le design, le film, la gastronomie, la littérature et la musique.