M. El Othmani salue les initiatives “humaines et audacieuses” de SM le Roi au profit du peuple palestinien

jeudi, 31 mai, 2018 à 19:56

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a salué, jeudi à Rabat, les initiatives de SM le Roi Mohammed VI au profit du peuple palestinien, les qualifiant d'”humaines, audacieuses, sublimes et nobles”.

“L’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au cours de ce mois sacré, de mettre en place un hôpital de campagne à Gaza et d’acheminer des aides et soutenir les palestiniens maqdessis est une excellente initiative”, a indiqué M. El Othmani qui s’exprimait au début des travaux de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Ces initiatives au profit des frères palestiniens maqdessis sont “permanentes et continues”, particulièrement celles en faveur des habitants d’Al Qods Al Sharif qui défendent leurs terres et leurs maisons et luttent, au nom de tous les musulmans, pour préserver la mosquée Al-Aqsa”, a-t-il souligné.

Cette opération humanitaire, initiée sous la Haute sollicitude d’Amir Al-Mouminine, reflète la volonté de tout le peuple marocain qui fait toujours preuve d’une mobilisation constante en apportant son soutien au peuple palestinien frère sur le plan politique et à travers des actions concrètes, a fait savoir le Chef du gouvernement.

Cette initiative royale est digne des relations historiques distinguées entre les Marocains et le peuple palestinien, a noté M. El Othmani, soulignant que le quartier et la Porte des Maghrébins ainsi que les familles marocaines qui se sont installées à Al Qods témoignent de la continuité de “cet héritage et des valeurs authentiques des Marocains”.

À cet égard, le chef du gouvernement a mis en exergue les différentes marches de solidarité avec le peuple palestinien, notant que “ces marches reflètent l’esprit des marocains et le soutien continu au peuple palestinien pour réaliser ses aspirations à un Etat indépendant avec pour capitale Al Qods Al-Sharif”.