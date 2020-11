M. El Otmani : Le communiqué prétendant la tenue d’un Conseil du gouvernement pour l’adoption d’un reconfinement national est “faux, infondé et monté de toutes pièces”

dimanche, 1 novembre, 2020 à 18:30

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a affirmé, dimanche à Rabat, que le communiqué prétendant la tenue d’un Conseil du gouvernement pour l’adoption d’un reconfinement au niveau de l’ensemble du territoire national est “faux, infondé et monté de toutes pièces”, soulignant que depuis le début de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a opté pour une politique de “transparence, de clarté et de franchise”.

Dans une déclaration à la presse, M. El Otmani a indiqué avoir été “surpris par ce faux communiqué et les fausses informations qu’il contient”, assurant que “toutes les informations nécessaires et les décisions seront communiquées de manière officielle et publiées par les médias officiels”.

Après avoir indiqué que plusieurs pays ont annoncé une deuxième vague avec un impact sur les plans épidémiologique, économique et social, M. El Otmani a qualifié d'”inquiétante” la situation épidémiologique actuelle, faisant savoir que cette dernière fait l’objet d’une évaluation hebdomadaire qui définit les décisions à prendre.

En revanche, a-t-il poursuivi, les décisions que nous communiquons sont prises par des comités scientifiques de veille et de suivi de la situation épidémiologique, relevant que l’engagement des citoyens permettra de maîtriser l’épidémie et réduire le nombre des cas positifs, des cas critiques et des cas de décès.

Le Chef du gouvernement a, à cette occasion, appelé à la mobilisation générale et au respect des mesures préventives et de précaution préconisées par les autorités compétentes.