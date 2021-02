M. El Otmani enregistre avec fierté les efforts déployés par le Royaume dans la lutte contre la Covid-19

jeudi, 25 février, 2021 à 17:16

Rabat – Le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani, a enregistré avec fierté, jeudi, les efforts continus et distingués déployés par le Royaume, grâce à Dieu et sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et l’atténuation de ses effets.

Dans un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement organisé par vidéoconférence, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Said Amzazi, a indiqué que M. El Otmani a salué les efforts de tous les intervenants, en particulier le personnel soignant, les cadres sécuritaires et les autorités locales , qui ont grandement contribué au succès de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus.

Se félicitant de la fluidité et de l’ordre qui marquent le déroulement de la campagne de vaccination, qui ont de surcroit été, salué par tous les citoyens, le Chef de gouvernement a signalé que plus de 3 millions de personnes ont jusqu’à présent bénéficié du vaccin, ce qui constitue une grande réussite dont les Marocains peuvent se targuer.0

M. El Otmani a mis l’accent, en revanche, sur la nécessité d’adhérer aux mesures sanitaires collectives de précaution établies par les autorités compétentes, exhortant les citoyens à continuer à respecter également les mesures individuelles.

Il a évoqué, à cet égard, l’émergence de nouveaux défis au niveau régional et international, associés notamment aux nouvelles souches du coronavirus qui nécessitent d’augmenter le niveau de vigilance, saluant la réaction rapide des ministères de la Santé et de l’Intérieur concernant cette question, à travers des mesures de veille et de suivie visant à limiter la propagation et les risques que ces souches représentent.

Le Conseil de gouvernement examinera un certain nombre de projets de décrets relatifs à la lutte contre les répercussions économiques et sociales de la pandémie de la Covid-19, notamment en ce qui concerne les secteurs professionnels liés aux salles de sport privées, les crèches privées et les industries culturelles et artistiques, a-t-il poursuivi.

Il a indiqué que ces projets de décrets font suite aux dispositions proposées par la commission de veille économique et qui ont fait l’objet d’un accord avec les professions concernées.

Le chef de gouvernement a de même fait part de l’engagement du gouvernement d’être à l’écoute des professionnels de tous les secteurs, de communiquer avec eux et de suivre leurs réactions, notamment celles exprimées par les professions affectées, en vue d’y apporter des réponses dans la mesure du possible.

Le conseil de gouvernement a examiné un projet de loi portant usage légal du cannabis, présenté par le ministre de l’Intérieur, ainsi que trois projets de décret portant application du décret-loi relatif à la promulgation de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés, ainsi de que certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non-salariées assurées auprès de la CNSS et touchés par les répercussions de la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), présentés par le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle.