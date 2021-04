M. El Otmani: Le gouvernement a réalisé des résultats honorables dans sa politique en matière d’emploi

vendredi, 30 avril, 2021 à 17:31

Rabat – Le gouvernement a accordé une grande priorité à l’emploi en adoptant pour la première fois au Maroc un plan stratégique pour la promotion de l’emploi 2017-2021, de manière participative avec les régions du Royaume et le secteur privé, a indiqué le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Ce plan vise la promotion de l’emploi, le renforcement de sa dimension régionale, l’expansion et la diversification des programmes liés à l’emploi, y compris ceux destinés aux diplômés, aux jeunes, à la population rurale, aux femmes en situation de vulnérabilité et aux personnes en situation de handicap, a souligné M. El Otmani dans un document publié sur le site officiel du département du chef du gouvernement.

Conscient du rôle majeur que joue l’emploi dans la garantie de la dignité des citoyens et de leur stabilité psychologique et sociale ainsi que dans l’appui au développement économique, le gouvernement a mis en place également des programmes intégrés pour assurer davantage d’adaptation entre la formation et l’emploi, mettre à la disposition des chercheurs d’emploi la formation et l’accompagnement nécessaires, lancer des initiatives pour la création d’emploi, développer des programmes actifs d’emploi, soutenir les employeurs et renforcer la protection des travailleurs, a-t-il fait savoir.

Pour une meilleure qualification des lauréats du système de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur en vue de leur accès au marché du travail, une série de mesures a été prise telles que la création du baccalauréat professionnel, la promotion de la professionnalisation dans l’enseignement supérieur, le lancement de la réforme du système pédagogique dans les universités en adoptant le Bachelor, la modernisation de l’offre de la formation professionnelle en créant environ 140 nouvelles filières en 2020-2021, a expliqué M. El Otmani, ajoutant que conformément aux Hautes Instructions Royales, il a été procédé au lancement effectif des Cités des Métiers et des Compétences.

Il a également mis l’accent sur l’amélioration de l’employabilité de 770.000 chercheurs d’emploi durant la période 2017-2020, dont 406.000 ont été intégrés dans le cadre du programme de l’emploi salarié, soit un taux de réalisation de 80% par rapport aux objectifs fixés.

Le gouvernement a également atteint des résultats positifs dans les trois programmes dédiés à la promotion de l’emploi au profit des jeunes et des diplômés (Idmaj, Taehil et Tahfiz) en dépassant la barre de 100.000 opérations d’insertion par an, a-t-il fait observer, notant que le nombre des bénéficiaires est passé de 92.000 en 2017 à près de 109.000 en 2018 et à plus de 118.000 en 2019.

Il a, dans ce sens, relevé que l’exécutif a également veillé sur le renforcement du système de l’auto-emploi à travers des incitations fiscales au profit de l’auto-entrepreneur et l’accès aux marchés publics, notant que le nombre des inscrits à ce système a augmenté de moins de 29.000 en 2016 pour atteindre 277.000 jusqu’à novembre 2020, dont 54% sont des jeunes.

Afin de protéger les droits des travailleurs, le gouvernement s’est penché sur le développement du système de santé et de sécurité en milieu du travail et des compétences et de la performance des inspecteurs du travail, a souligné M. El Otmani, ajoutant que l’exécutif a procédé au renforcement du système de l’inspection du travail qui ne comptait pas plus de 320 inspecteurs, en le dotant de 182 nouveaux cadres en 2021.

Le gouvernement a également consolidé le système d’indemnisation pour perte d’emploi et simplifié les procédures pour en bénéficier, profitant ainsi à 74.000 personnes lors de la période 2016-2020 pour une enveloppe budgétaire dépassant les 977 millions de dirhams (MDH).

En outre, M. El Otmani a indiqué que les différents programmes et stratégies sectoriels ont contribué à la création en moyenne de plus de 121.000 emplois nets par an entre 2017 et 2019, représentant un progrès remarquable par rapport aux chiffres des deux précédents mandats gouvernementaux (moins de 27.000 et moins de 114.000), ajoutant qu’environ 243.000 emplois rémunérés ont été créés en 2019, un record depuis 2008.

Le gouvernement a également déployé un effort sans précédent dans le secteur public, créant plus de 212.000 postes budgétaires sur la période 2017-2021, soit une moyenne annuelle de plus de 42.000 postes par rapport à la période 2007-2016 (moins de 21.000).

Ces réalisations, poursuit le Chef du gouvernement, ont conforté la dynamique du marché national du travail et engendré une baisse du taux de chômage, réduit d’un point depuis 2017 pour atteindre 9,2% en 2019, grâce au dynamisme du marché de l’emploi et au soutien de l’initiative entrepreneuriale lancée début 2020.

M. El Otmani a aussi relevé que malgré les répercussions graves de la crise sanitaire sur le marché du travail en 2020, le gouvernement a adopté des mécanismes et des mesures exceptionnels sur les plans économique et social, empêchant ainsi la faillite d’un nombre considérable d’entreprises en leur permettant de maintenir une grande partie de leurs salariés.

Contrairement à plusieurs pays voisins, ces mesures ont permis d’éviter une augmentation significative du taux de chômage, maintenu à 11,9% au lieu de plus de 14% initialement prévu, a-t-il noté.

“Des signes encourageants d’une reprise économique sont de plus en plus perceptibles”, a estimé M. El Otmani, soulignant que le gouvernement poursuivra ses efforts, en coopération avec ses partenaires, pour préserver les emplois actuels et en créer davantage, notamment au profit des jeunes et des diplômés.