M. El Otmani : Les Hautes instructions Royales ont eu un écho favorable auprès des MRE

jeudi, 17 juin, 2021 à 19:25

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a souligné, jeudi, que les Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI pour faciliter le retour des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger au pays à des prix abordables ont eu un écho favorable auprès des MRE et ont encouragé nombre d’entre eux à visiter leur pays en dépit du contexte de Covid-19 et les difficultés qu’ils ont enduré dans leurs pays de résidence durant cette période de pandémie.

Intervenant lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, tenue en présentiel, M. El Otmani a relevé que la Haute sollicitude royale “donnera à cet été une saveur particulière et permettra aux MRE de rattraper ce qu’ils ont perdu durant l’année dernière”, indique un communiqué rendu public à l’issue du Conseil.

Le fait marquant de cette semaine a été les Très Hautes Instructions de SM le Roi, que Dieu Le préserve, aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables, a-t-il relevé, ajoutant que le Souverain a ordonné aussi à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.

Et de souligner que SM le Roi a exhorté également tous les opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix, notant que le Souverain a bien voulu aussi donner Ses Très Hautes Instructions afin que les Ambassades et les Consulats Généraux du Royaume du Maroc à l’étranger se mobilisent dans cette opération et facilitent toutes les démarches consulaires et administratives requises par les concitoyens marocains et les étrangers souhaitant visiter le Maroc, et à répondre de manière efficace à leurs demandes et attentes.