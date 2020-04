M. El Otmani: Le Maroc a donné l’exemple d’un pays qui adopte une politique proactive dans sa lutte contre le Covid-19

jeudi, 30 avril, 2020 à 16:06

Rabat – Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a donné l’exemple d’un pays qui adopte une politique proactive, tournée vers l’avenir, dans sa lutte contre la crise liée à la pandémie du nouveau Coronavirus, et qui accorde une priorité à l’être humain, à sa santé et à sa sécurité, ainsi qu’à la santé de la société, a assuré le Chef du Gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, qui présidé, jeudi, un Conseil de gouvernement réuni en visio-conférence.

M. El Otmani a, à cette occasion, salué les efforts de l’ensemble des intervenants, tous secteurs et classes confondus, qu’ils soient du secteur public ou privé, ainsi que l’ensemble des citoyennes et citoyens, faisant observer que le peuple marocain a fait montre d’un comportement civilisé et solidaire face à cette pandémie, indique un communiqué lu par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Chef du gouvernement a indiqué que tous ces facteurs ont permis de maîtriser l’évolution de cette pandémie, comme y attestent les chiffres enregistrés au cours des derniers jours, notant que le nombre de personnes guéries augmente de jour en jour et a dépassé, durant les derniers jours, le nombre des nouveaux cas infectés, de même que le nombre de décès a fortement diminué, a ajouté M. Amzazi.

Après avoir prié pour le repos des âmes des personnes décédées, le Chef du gouvernement a souligné que le taux de mortalité du Coronavirus est passé au Maroc de 7 pc, un taux préoccupant, à 4 pc et qu’il est en voie d’égaler les taux les plus bas enregistrés dans le monde, faisant savoir que ces résultats positifs sont dus à la fédération des efforts de l’ensemble des parties concernées, notamment les professionnels de la santé qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

M. El Otmani a, à cette occasion, réaffirmé la nécessité du respect des dispositions relatives au confinement sanitaire et des différentes mesures prises par le gouvernement et les autorités compétentes à ce sujet, a poursuivi M. Amzazi.

Le Chef du gouvernement a conclu que cette crise comporte également des opportunités qu’il faut exploiter, notamment la digitalisation des services des administrations publiques et le développement du télétravail, preuve en est la poursuite de la tenue du Conseil de gouvernement, d’une façon régulière, et l’exercice de l’ensemble de ses attributions constitutionnelles.