M. El Otmani : Le PNIAEF renforce le choix résolu du Maroc en matière d’autonomisation juridique et institutionnelle de la femme marocaine

mardi, 14 juillet, 2020 à 16:42

Rabat – Le programme national intégré d’autonomisation économique des femmes (PNIAEF) à l’horizon 2030 renforce le choix résolu du Maroc en faveur de l’autonomisation juridique et institutionnelle de la femme marocaine – conformément aux dispositions de la constitution de 2011 édifiant les principes d’égalité des droits et des libertés – ainsi que l’aspiration du Royaume à l’équité et à la mise en œuvre de ces principes, a souligné mardi à Rabat, le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani.