M. El Otmani: Poursuivre la mobilisation pour relancer l’économie nationale

samedi, 22 mai, 2021 à 9:10

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé, vendredi à Rabat, à continuer la mobilisation et les sacrifices afin de réaliser la relance économique et le développement social pour un Maroc meilleur.

“Les succès collectifs, qui se poursuivent avec la campagne nationale de vaccination, ne peuvent masquer les défis auxquels l’économie nationale et un bon nombre d’entreprises continuent de faire face, en particulier dans les secteurs les plus sinistrés”, a dit M. El Otmani lors d’une session de travail avec le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, tenue dans le cadre du mécanisme de travail commun CGEM-Gouvernement, lequel a été adopté en 2012 et mis à jour en 2020.

Aussi, ces succès ne peuvent masquer la difficulté de la situation sociale pour certaines catégories de citoyens, “ce qui nécessite de nous, plus de mobilisation et de sacrifice, avec un fort esprit patriotique, en vue de réaliser la relance économique et le développement social en faveur d’un Maroc meilleur doté d’une croissance inclusive et durable, plaçant l’Homme au cœur de ses priorités”, a-t-il soutenu.

Le Chef du gouvernement a, en outre, indiqué que cette réunion intervient dans des conditions exceptionnelles marquées par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) et après la dernière rencontre du Comité de pilotage dudit mécanisme de travail commun, tenue le 06 mars 2020 et durant laquelle les deux parties avaient pris des décisions importantes qui ont joué un rôle fondamental au cours de la phase de résistance face aux répercussions du covid-19. Il s’agit en particulier de la création du Comité de veille économique (CVE).

Il a mis l’accent également sur la réunion technique, tenue le 10 septembre 2020 à Rabat et qui a été l’occasion de s’accorder sur la nécessité de donner la priorité, durant cette étape, aux chantiers à impact rapide (quick-wins), sur lesquels des commissions thématiques mixtes créées entre les départements ministériels et la CGEM œuvrent afin de formuler des propositions pratiques et réalisables sur le court et moyen termes.

Ces commissions ont examiné des propositions et projets relatifs à la facilitation des procédures administratives, la préférence nationale, le développement du “Made in Morocco”, l’activation des fonds d’investissement, l’identification légale des petites et moyennes entreprises (PME), la loi-cadre d’investissement, la réforme du cadre réglementaire de la signature électronique, le développement des mécanismes de sauvegarde des emplois, ainsi que l’amélioration du système d’indemnisation de perte d’emploi, a précisé M. El Otmani.

Par ailleurs, il s’est félicité de la mobilisation de l’ensemble des forces vives du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour faire face à la crise du covid-19 et ses effets négatifs, ce qui a permis au Maroc, via l’adoption d’une série de mesures proactives et grâce à la dynamique positive qui régnait avant la crise, d’éviter le pire.

Dans ce sillage, M. El Otmani a mis en avant l’action du gouvernement en matière de la poursuite et de la consolidation des différentes grandes réformes initiées au Maroc, à l’image de la mise en place du chantier de la protection sociale qui a été lancé par SM le Roi, la réforme de l’Education et de la Formation et le programme de réduction des disparités territoriales.

Il est aussi question de la réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI), de l’accélération du rythme de la mise en œuvre de la décentralisation administrative et la simplification des procédures et mesures administratives, ainsi que de l’adoption d’une politique nationale intégrée pour améliorer l’environnement des affaires pour la période 2021-2025, en partenariat avec le secteur privé, a-t-il ajouté.

Parallèlement, M. El Otmani a salué le rôle important que jouent les entreprises marocaines face aux effets de cette pandémie et leur contribution à la préservation de l’emploi et la création de nouvelles opportunités pour la production et le renforcement de la compétitivité.

Il a, de même, loué la participation de la CGEM dans la prise de l’ensemble des décisions importantes du CVE, l’élaboration du plan de relance économique, ainsi que dans la mise en œuvre et la signature de contrats-programmes avec les secteurs vulnérables, ce qui a permis de poursuivre l’activité économique et de maintenir un plus grand nombre de postes d’emploi.

De leur côté, les participants à cette session de travail ont présenté l’état d’avancement de plusieurs dossiers placés au centre des priorités actuelles dudit mécanisme, dont l’adoption de la charte d’investissement, l’actualisation du cadre légal relatif à la PME, l’amélioration du système d’indemnisation de perte d’emploi, la signature électronique.

Ils ont également salué les résultats réalisés dans le cadre de ces chantiers qui se veulent fondamentaux pour la vie quotidienne de l’entreprise marocaine et nécessitent un travail dans un cadre participatif afin de les traiter selon une planification bien déterminée.

Cette rencontre a permis de proposer de nouveaux dossiers à caractère prioritaire, comme la promotion de l’investissement, la digitalisation, le renforcement du principe de la préférence nationale, l’intégration du secteur informel, l’accompagnement de l’entreprise nationale dans le cadre des programmes de réduction du niveau de la pollution, outre les ateliers de formation continue.

Cette liste sera vérifiée par la suite, dans le cadre du mécanisme de travail commun pour adopter certaines des propositions durant la prochaine phase.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de l’emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, ainsi que des fonctionnaires et des cadres des secteurs gouvernementaux concernés.

Du côté de la CGEM, cette rencontre a connu la participation de Mehdi Tazi, vice-président général de la Confédération, de Saadia Slaoui Bennani, présidente de la commission entreprise responsable et citoyenne et de Hakim Marrakchi, vice-président de la CGEM et président de la commission fiscalité et douane.