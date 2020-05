M. El Otmani réitère la fierté du gouvernement des Hautes directives royales et de la cohésion des Marocains face à la pandémie

jeudi, 7 mai, 2020 à 19:03

Rabat – Le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, a réitéré, jeudi, la fierté du gouvernement et de toutes les composantes de la société, des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que la forte cohésion des citoyennes et citoyens face à la pandémie du Coronavirus et ses répercussions.

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a indiqué dans un communiqué, lu à l’issue du conseil du gouvernement réuni en visio-conférence, que M. El Otmani a affirmé qu’au moment où “notre pays connaît des contraintes et difficultés réelles dues à cette situation, nous restons tous munis d’une volonté et d’une détermination pour y faire face. Nous enregistrons une amélioration de certains indicateurs, tels que l’augmentation constante du nombre de personnes guéries, la baisse du taux de mortalité, un meilleur contrôle du protocole de médicaments, et la réalisation de l’autosuffisance au niveau du matériel médical, dont le gel désinfectant et les masques”.

Ces résultats, a-t-il ajouté, ont été obtenus grâce aux efforts déployés par tous les intervenants dans la lutte contre cette pandémie, à leur tête les professionnels de la santé et les diverses forces de sécurité qui méritent toute reconnaissance et considération.

Le chef du gouvernement a également souligné que les exposés programmés, lors de cette réunion, permettront au conseil de continuer à s’informer sur les conséquences de la pandémie du coronavirus et l’état d’urgence sanitaire, en particulier après la prolongation de l’état d’urgence.