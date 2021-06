M. El Otmani s’entretient avec le président de l’Assemblée nationale de Serbie

mercredi, 16 juin, 2021 à 19:51

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président de l’Assemblée nationale de Serbie, Ivica Dačić, qui effectue une visite dans le Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations d’amitié unissant le Royaume du Maroc et la République de Serbie et du niveau de coordination sur les plans bilatéral et régional, ainsi qu’au sein des différents fora internationaux, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Les deux parties ont, à cette occasion, salué l’attachement des deux pays à plusieurs valeurs communes, à leur tête le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Dans ce sens, M. Dačić a exprimé la gratitude de son pays pour le soutien du Maroc à l’unité de la Serbie, et réaffirmé la position de Belgrade soutenant l’intégrité territoriale du Royaume, souligne le communiqué.

Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale et d’intensification des échanges commerciaux, afin de les hisser au niveau des relations politiques entre les deux pays, en développant des partenariats fructueux entre les opérateurs économiques marocains et serbes et en tirant profit des importantes opportunités d’investissement offertes notamment par les économies des deux pays et leurs positions géographiques stratégiques.

Ils ont, en outre, souligné, lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence des membres de la délégation serbe, le rôle majeur que jouent les institutions législatives dans le raffermissement des relations bilatérales à différents niveaux et dans la consolidation des liens d’amitié et d’entente entre les deux pays, conclut la même source.