M. El Otmani souligne l’importance des efforts déployés par l’architecte pour valoriser la richesse de la culture marocaine

jeudi, 14 janvier, 2021 à 21:32

Dakhla – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a mis l’accent, jeudi à Dakhla, sur l’importance des efforts déployés par l’architecte pour valoriser la richesse de la culture marocaine.

“Précurseurs en matière de mise en valeur des composantes de la culture nationale, les architectes sont conscients de la nécessité d’évoquer l’identité et les tendances civilisationnelles et culturelles”, a souligné M. El Otmani, à l’ouverture des travaux de la 35ème Journée nationale de l’architecte, organisée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et le Conseil national de l’Ordre des architectes.

Il a dans ce sens noté que l’architecte peut contribuer au développement, à la valorisation et à la préservation du patrimoine architectural du Royaume, notamment dans les provinces du Sud qui disposent d’une culture et traditions ancrées dans l’histoire.

En vue de préserver le patrimoine architectural, en tant que devoir national, il est primordial d’élaborer des initiatives et des actions concrètes qui sont de nature à hisser la contribution des architectes en termes de réalisation des objectifs du projet de développement du Royaume, a-t-il poursuivi.

Dans ce cadre, le Chef du gouvernement a fait savoir que le nouveau modèle de développement des provinces du sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI depuis cinq ans, renforce les différentes facettes de la culture marocaine et la vision intégrée qui doit être orientée vers l’architecte.

Il a aussi fait remarquer que l’Ordre national des architectes est appelé à assurer un rôle important dans l’Histoire du Maroc, en tant que force de proposition et d’action, dans un cadre de coopération, en vue de capitaliser les acquis nationaux.

Tout en mettant l’accent sur le rôle central de l’architecte, M. El Otmani a appelé l’Ordre national des architectes à accompagner les efforts visant à soutenir le rayonnement des provinces du Sud pour s’ériger en un pôle de relations maroco-africaines sur le volet économique, civilisationnel et culturel.

Tenue cette année sous le thème “L’aménagement territorial post-Covid: Cas de la ville de Dakhla entre défis et perspectives”, cette journée est une occasion de souligner le rôle de l’architecte dans l’acte de bâtir mais aussi de rappeler sa participation dans le développement territorial à travers l’organisation de conférences, ateliers débats, des concours d’idées permettant de mettre en place une feuille de route esquissant à moyen et à long terme les contours de la ville de Dakhla en tant que destination internationale et africaine.

La célébration de cette Journée a aussi pour but de provoquer “une prise de conscience sur les enjeux et défis auxquels sont confrontés nos villes”, notamment la pression de l’urbanisme qui engendre actuellement plusieurs problématiques liées à la circulation et à la dégradation de l’environnement et de la qualité du cadre de vie, en plus de la hausse du coût de la gestion des espaces urbains.

Ont notamment pris part à cette rencontre, la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, le président du directoire du groupe Al Omrane, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, ainsi que des élus et des chefs des services extérieurs.

Y prennent part aussi des experts nationaux et internationaux, issus du monde de l’architecture et de l’urbanisme dans le but d’échanger et de débattre des moyens innovants, à même de renforcer la préservation du patrimoine architectural et urbanistique national et de promouvoir sa diversité et sa richesse.