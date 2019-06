M. Jazouli expose au CESE la feuille de route pour opérationnaliser la Vision Royale pour l’Afrique

vendredi, 14 juin, 2019 à 0:00

Rabat – Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la coopération africaine M. Mohcine Jazouli, a présenté, jeudi, aux membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) la feuille de route pour opérationnaliser la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’Afrique.

Lors d’une séance de travail au CESE, qui s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’une étude sur “l’intégration économique régionale en Afrique”, M. Jazouli a également fait le point sur les principaux projets de coopération et accords entre le Maroc et ses partenaires africains, les décisions prises afin d’intensifier les investissements au niveau régional et continental, la coopération tripartite ainsi que les moyens de renforcer l’intégration régionale en Afrique.

Le ministre a également exposé les opportunités de coopération qu’offre le continent aux opérateurs marocains, ainsi que les piliers sur lesquels repose la politique africaine du Maroc, à savoir : le co-développement, le partage d’expérience et d’expertise ainsi que la promotion d’un développement durable, solidaire et inclusif.

Par ailleurs, M. Jazouli a souligné l’importance du travail du CESE et la pertinence de son étude, et a exprimé sa volonté d’intensifier les liens de coopération entre son Département et le Conseil afin de consolider davantage la politique africaine du Maroc.