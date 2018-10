M. Jazouli loue la responsabilité du gouvernement italien qui a respecté le format habituel de la 2ème conférence ministérielle Italie-Afrique

vendredi, 26 octobre, 2018 à 13:48

Rome- Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé de la Coopération Africaine, Mohcine Jazouli a loué la responsabilité du gouvernement italien qui a respecté le format habituel de la 2ème conférence ministérielle Italie-Afrique qui se tient à Rome, et qui a invité et permis la présence des 54 pays africains membres de l’ONU.