M. Jazouli représente le Maroc au 12ème Sommet des Affaires Etats Unis-Afrique

mercredi, 19 juin, 2019 à 11:44

Maputo – Le ministre Délégué chargé de la Coopération Africaine, M. Mohcine Jazouli, a représenté, mercredi, le Maroc au 12ème Sommet des Affaires Etats Unis-Afrique, qui se tient actuellement à Maputo, Mozambique.

Le sommet de quatre jours, co-organisé par le Corporate Council on Africa (CCA) et le gouvernement du Mozambique, est marqué par la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement, dont notamment du pays hôte, de Eswatini, de la Namibie, du Zimbabwe, du Lesotho, de l’Ouganda, de la Guinée Equatoriale et du Malawi ainsi que d’une importante délégation américaine comprenant des représentants du gouvernement et de plus d’une centaine de grandes entreprises opérant sur le continent.

Ce conclave de haut niveau, tenu sous le thème «Pour un partenariat durable et résilient entre les Etats Unis et l’Afrique», vise à promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux ensembles dans les secteurs tels que l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, les TIC et bien d’autres.

Le Maroc, seul pays africain à avoir signé un accord de libre-échange avec les Etats Unis et acteur diplomatique et économique de premier plan sur le continent, est représenté lors de ce sommet par une délégation composée d’opérateurs publics et privés.