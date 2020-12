M. Laftit s’entretient avec le ministre français de la Justice

lundi, 7 décembre, 2020 à 16:13

Intitulée “AD Talks”, l’édition spéciale en ligne de la conférence Atlantic Dialogues qu’organise le Policy Center for the New South (PCNS), se poursuit avec quatre webinaires du 8 au 11 décembre, en langue anglaise, annonce lundi le think tank dans un communiqué.