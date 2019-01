M. Laftit s’entretient à Rabat avec Federica Mogherini

jeudi, 17 janvier, 2019 à 15:57

Rabat – Le ministre de l’intérieur, M. Abdelouafi Laftit, a reçu, jeudi au siège du ministère à Rabat, la Haute représentante de l’Union Européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini, actuellement en visite au Maroc.

Cette réunion a été l’occasion pour les deux responsables d’aborder les sujets d’intérêt commun, notamment, ceux ayant trait à la coopération bilatérale en matière de gestion migratoire et de lutte contre le terrorisme.

Les deux parties ont échangé sur la question de la forte pression migratoire dans la région de la Méditerranée Occidentale au cours de l’année 2018, ainsi que l’importance des efforts consentis par les autorités marocaines pour endiguer les flux migratoires irréguliers, sachant que le Maroc a adopté une stratégie multidimensionnelle prônant notamment la régularisation et l’assistance à l’intégration.

Les deux responsables ont convenu d’œuvrer de concert à la consolidation et au renforcement de la coopération sécuritaire entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne, pour la consolidation de la paix et de la sécurité dans l’espace euro-méditerranéen et son voisinage sahélo-saharien.